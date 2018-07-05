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Швеція – Англія: матч судитиме Бйорн Кюйперс

06:30 2 Читать на русском
Швеція – Англія: матч судитиме Бйорн Кюйперс
Бйорн Кюйперс / Фото: ФІФА

Стала відома бригада арбітрів на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Швеція – Англія.

Швеція та Англія боротимуться за путівку у півфінал чемпіонату світу-2018.

Швеція – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Головним арбітром матчу буде нідерландець Бйорн Кюйперс, повідомляє офіційний Twitter ФІФА.

На лініях йому асистуватимуть співвітчизники Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстр. 4-м арбітром буде іспанець Антоніо Мігель Матеу Лаос.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Швеція – Англія відбудеться у суботу, 7 липня. Початок матчу – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
до матчу
2
дн
:
16
год
:
54
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Бйорн Кюйперс Бйорн Кюйперс Швеція - Англія Швеція Швеція Англія
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