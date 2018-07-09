Швеція – Англія: британські фани у Лондоні розгромили магазин IKEA після перемоги своєї команди

Вболівальники збірної Англії не стримували емоцій після перемоги своїх улюбленців над Швецією в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Збірна Англії вперше за 28 років вийшла у півфінал чемпіонату світу. У матчі 1/4 фіналу підопічні Саутгейта здолали Швецію з рахунком 2:0.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після цього група британських фанатів у Лондоні настільки святкували тріумф своєї команди, що розгромили один з магазинів IKEA у Лондоні, повідомляє LBC Breaking.

Слід зазначити, що бренд IKEA був заснований саме у Швеції.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2018 Англія зіграє проти Хорватії. Матч відбудеться 11 липня.

Швеція – Англія: Магуайр, який забив гол, 2 роки тому обіцяв помститись шведам за проблеми з IKEA