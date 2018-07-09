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Швеція – Англія: британські фани у Лондоні розгромили магазин IKEA після перемоги своєї команди

11:20 367 Читать на русском
Швеція – Англія: британські фани у Лондоні розгромили магазин IKEA після перемоги своєї команди
Фанати збірної Англії / фото: Sky Sports

Вболівальники збірної Англії не стримували емоцій після перемоги своїх улюбленців над Швецією в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Збірна Англії вперше за 28 років вийшла у півфінал чемпіонату світу. У матчі 1/4 фіналу підопічні Саутгейта здолали Швецію з рахунком 2:0.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після цього група британських фанатів у Лондоні настільки святкували тріумф своєї команди, що розгромили один з магазинів IKEA у Лондоні, повідомляє LBC Breaking.

Слід зазначити, що бренд IKEA був заснований саме у Швеції.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2018 Англія зіграє проти Хорватії. Матч відбудеться 11 липня.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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ЧС 2018 футбольні фанати Відеоновини Швеція - Англія Англія Англія футбольні курйози
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