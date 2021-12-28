Форвард Мехелена Ігор де Камарго оцінив старання Мар'яна Шведа після перемоги над Мускроном (2:1), де вирішальний гол наприкінці матчу забив саме наш легіонер.

"Він завжди дуже завзято тренується. Він дуже технічний і сильний гравець, що і показав у матчі проти Мускрона.

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Звичайно, чемпіонат Бельгії відрізняється від УПЛ, йому потрібен час на адаптацію", – цитує де Камарго офіційний сайт Мехелена.

Нагадаємо, форвард збірної України з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши Ніколя Сторма і наприкінці матчу влучним ударом приніс перемогу своїй команді.

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