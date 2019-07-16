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Шведському вболівальнику заборонили змінити ім'я на "Тоттенхем"

14:25 150 Читать на русском
Шведському вболівальнику заборонили змінити ім'я на "Тоттенхем"
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Шведський уболівальник Тоттенхема Девід Лінд хотів змінити своє ім'я на честь лондонської команди після виходу "шпор" у фінал Ліги чемпіонів.

39-річний швед звернувся з відповідним запитом, проте влада країни відповіла йому відмовою, повідомляє Guardian.

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"Це дуже сумно. Схоже, в Швеції тебе можна назвати практично будь-чим, але не Тоттенхемом. Адже є люди, яких звуть Ньюкаслом, Арсеналом, Ліверпулем або Гізлі.

У Швеції багато людей з дивними іменами. Є навіть хтось на ім'я "Картопля". Можливо, хтось в Скаттеверкеті вболіває за Арсенал?" – припустив Лінд.

Представник Скаттеверкету сказав, що 39-річний швед просто порушив нові правила, запроваджені в 2017 році, які містили значно суворіші вказівки щодо того, як можна називати людей: "Якщо когось звуть Арсенал у Швеції, то він, ймовірно, впорався з цим до 2017 року. Згідно закону, який діяв від від 1982 року, вас могли назвати практично як завгодно".

До слова, Скаттеверкет – шведське державне агентство, відповідальне за збір податків і управління реєстрацією населення.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія футбольні курйози
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