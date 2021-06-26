"У нашої збірної на підготовку до поєдинку 1/8 фіналу є вісім днів. Я не знаю, як побудована підготовка, але цього часу цілком достатньо, щоб бути на рівні у фізичному плані.

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Шведи демонструють хорошу готовність. Просто так їх не перебігаєш, тренерському штабу потрібно придумати щось неординарне, готувати якісь нестандартні заготовки. Просто так потрапити у штрафний майданчик шведів буде дуже складно. За підсумками трьох матчів шведи виглядають краще за українців, але це 1/8 фіналу, тому я б оцінив шанси команд на вихід у чвертьфінал, як рівні", – сказав Рикун у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.

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