Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед все ще оговтується від проблем зі здоров'ям.

25-річний українець зазнав травми у товариському матчі ще наприкінці вересня. Ушкодження не було серйозним, тож він провів два матчі, але пізніше йому діагностували пубалгію (хронічне ушкодження паху).

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Увесь цей час Мар'ян відновлювався і не потрапляв у заявку Шахтаря. Нещодавно його прооперували і він повернувся до Львова, повідомляє пресслужба "гірників". На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів. Зіграти він зможе аж наступного року.

Загалом в активі вінгера 6 поєдинків у помаранчево-чорній футболці, три голи та одна результативна передача. Його контракт розрахований до 2027-го.

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