Швед взяв участь у розгромній перемозі Селтіка – українець вперше з жовтня зіграв за свій клуб

В 1/8 фіналу Кубка Шотландії Селтік на виїзді не залишив шансів представнику третього за рангом дивізіону шотландського футболу.

Кубок Шотландії, 1/8 фіналу

Клайд – Селтік – 0:3

Голи: Нтчам, 16, Браун, 40, Байо, 90.

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Гранд із Глазго приїхав в гості до скромного Клайда, який перебуває у нижній частині третього за рангом дивізіону чемпіонату Шотландії. Гості прогнозовано здобули перемогу – за Селтік відзначалися французький форвард Олів'є Нтчам, капітан команди Скот Браун та івуарієць Байо.

Зазначимо, що український нападник Мар'ян Швед вийшов на заміну на 85 хвилині. Для нього це перший вихід на поле у складі Селтіка з 19 жовтня минулого року. Загалом для Шведа цей матч став лише третім за Селтік після переходу з львівських Карпат.

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