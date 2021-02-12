Українець пропустив матч Кубка Бельгії проти Беєрсхота (1:0) через травму, повідомляє Nieuwsblad.

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У Шведа незначний розрив підколінного сухожилля. Очікується, що нападник Мехелена точно пропустить матч проти Беєрсхота і в чемпіонаті (14 лютого).

Додамо, що Швед саме набрав розкішну форму – 3 голи та один асист у 4 поєдинках. Такі результати дозволяють вихованцю Карпат сподіватися на повернення до збірної України перед березневими матчами.

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