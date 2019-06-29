Швед дебютує за Селтік у суботньому матчі – тренер відзначив українця

Хавбек Селтіка Мар'ян Швед вийде на поле у спарингу проти австрійського Вінера.

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон заявив, що український новачок команди Мар'ян Швед дебютує у контрольному матчі проти Вінера.

Швед дізнався ігровий номер у Селтіку

"Швед добре виглядає. Він дуже добре тренувався і очевидно, що ми надамо йому ігровий час у наступному матчі", – цитує Леннона The Sun.

Поєдинок Селтік – Вінер відбудеться сьогодні, 29 червня, о 19:00 за київським часом.

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