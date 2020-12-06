Партнер Мар'яна Шведа по команді, який побажав залишитись інкогніто, відверто висловився щодо українця.

"Мар'ян – боязкий хлопець. Він сильний у грі один в один і добре завершує атаки. У нього є безліч чудових якостей.

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Але у нього неймовірно погане ставлення. Я розумію, чому тренер незадоволений", – цитує гравця Мехелена видання Hln.be.

Нагадаємо, головний тренер бельгійської команди Вутер Вранкен публічно розкритикував форварда збірної України Мар'яна Шведа за його ставлення до роботи в Мехелені.

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