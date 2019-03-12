Швед зазнав важкої травми – у вінгера розрив м'яза

Лідер львівських Карпат Мар'ян Швед вилетів на невизначений термін.

Вінгер "зелено-білих" Мар'ян Швед не потрапив у заявку львів'ян на матч 21-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:5). Наставник "левів" Фабрі Гонсалес прокоментував несподівану відсутність провідного гравця.

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"У Мар'яна важка травма – розрив м'яза стегна. Швед – основний гравець нашої команди, тому в матчі з Шахтарем нам довелося нелегко.

Найближчим часом гравець пройде ще кілька медичних тестів, після чого і будуть відомі терміни відновлення", – цитує Фабрі Daily Record.

В поточному сезоні чемпіонату України Швед провів 19 матчів, в яких відзначвися 11-ма голами та двома асистами.

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