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Швед зазнав важкої травми – у вінгера розрив м'яза

17:14 695 Читать на русском
Швед зазнав важкої травми – у вінгера розрив м'яза
Мар'ян Швед / Фото ФК Карпати

Лідер львівських Карпат Мар'ян Швед вилетів на невизначений термін.

6’ Віктор Коваленко
35’ Микола Матвієнко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Віктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартін Онгла 78’

Вінгер "зелено-білих" Мар'ян Швед не потрапив у заявку львів'ян на матч 21-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:5). Наставник "левів" Фабрі Гонсалес прокоментував несподівану відсутність провідного гравця.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

"У Мар'яна важка травма – розрив м'яза стегна. Швед – основний гравець нашої команди, тому в матчі з Шахтарем нам довелося нелегко.

Найближчим часом гравець пройде ще кілька медичних тестів, після чого і будуть відомі терміни відновлення", – цитує Фабрі Daily Record.

В поточному сезоні чемпіонату України Швед провів 19 матчів, в яких відзначвися 11-ма голами та двома асистами.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Шахтар - Карпати Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес
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