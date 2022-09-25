Донецький Шахтар, аби заповнити паузу, викликану матчами збірних, провів товариський поєдинок з польським Радом'яком. Інтриги зустрічі додавав той факт, що тренером польської команди є колишній футболіст "гірників" Маріуш Лєвандовскі.

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Українці не зуміли нав'язати супернику свою гру і, в результаті, поступились з рахунком 0:2. Однак, ключовим у матчі стала травма форварда "помаранчево-чорних" Мар'яна Шведа. 25-річний нападник в середині першого тайму після одного з зіткнень не зміг продовжити гру і був замінений на Олега Пушкарьова, повідомляє офіційний сайт донеччан. Характер ушкодження і терміни відновлення наразі невідомі.

Нагадаємо, Швед перейшов у Шахтар 1 вересня 2022 року та вже встиг провести за "гірників" 4 матчів, у яких відзначився 3 голами.

Вже 1 жовтня донеччани проведуть поєдинок чемпіонату України проти Металіста, а за чотири дні на виїзді зустрінуться з Реалом в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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