Бельгія, 29 тур

Андерлехт – Мехелен – 1:1

Голи: Нмеча, 43 (п) – де Камарго, 66 (п)

Мехелен їхав у гості до команди Венсана Компані після двох поразок поспіль. Українського дербі прогнозовано не сталося, адже Богдан Михайліченко не потрапляє навіть у заявку Андерлехта на матчі чемпіонату.

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Своєю чергою, Мар'ян Швед вкотре підтвердив реноме лідера Мехелена. Саме українець був одним із найактивніших у складі гостей. Він мав щонайменше дві нагоди відзначитися. У першому випадку м'яч влучив у стійку, а в другому – полетів вище.

Однак нагороду за активність Швед все ж отримав. Мар'ян змусив Мурільйо порушити правила. Це сталося у межах штрафного майданчика, тому арбітр без вагань призначив пенальті. До позначки підійшов де Камарго і впевнено забив, встановивши остаточний рахунок у матчі – 1:1.

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