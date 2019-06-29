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Швед вперше вийшов на поле за Селтік – клуб приділив особливу увагу дебюту українця

19:13 360 Читать на русском
Швед вперше вийшов на поле за Селтік – клуб приділив особливу увагу дебюту українця
Мар'ян Швед / Фото ФК Селтік

Хавбек Мар'ян Швед офіційно розпочав новий етап у своїй кар'єрі.

21-річний півзахисник вийшов у стартовому складі Селтіка на матч проти австрійського Вінера.

Швед дізнався ігровий номер у Селтіку

Флагман шотландського футболу навіть зробив акцент на першій появі українця в "біло-зеленій" футболці в своєму твіттері. Товариська гра "кельтів" розпочалась о 19:00 за київським часом.

Яремчук і Безус у другому матчі поспіль відзначилися голами за Гент

Нагадаємо, Мар'ян Швед перейшов у Селтік з львівських Карпат.

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Теги
Українці за кордоном Товариські матчі Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Головне
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