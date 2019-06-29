Швед вперше вийшов на поле за Селтік – клуб приділив особливу увагу дебюту українця

Хавбек Мар'ян Швед офіційно розпочав новий етап у своїй кар'єрі.

21-річний півзахисник вийшов у стартовому складі Селтіка на матч проти австрійського Вінера.

Швед дізнався ігровий номер у Селтіку

Флагман шотландського футболу навіть зробив акцент на першій появі українця в "біло-зеленій" футболці в своєму твіттері. Товариська гра "кельтів" розпочалась о 19:00 за київським часом.

Яремчук і Безус у другому матчі поспіль відзначилися голами за Гент

Нагадаємо, Мар'ян Швед перейшов у Селтік з львівських Карпат.