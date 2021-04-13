Бельгійський клуб не може дозволити собі викуп 23-річного нападника у Селтіка, інформує HLN. "Обручі" вимагають за гравця 3 млн фунтів, але Мехелен спробує домовитися про продовження оренди.

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"Проблемою стало те, що в Селтіку зараз відбуваються великі зміни. Будуть інші тренер і технічний директор. Люди, з якими ми говорили раніше, вже пішли. Мар'ян ясно дав зрозуміти, що хотів би залишитися тут. Я теж вважаю, що для нього так буде краще. Йому потрібна стабільність", – прокоментував ситуацію головний тренер Мехелена Вутер Вранкен.

Нагадаємо, Швед приєднався до бельгійського клубу влітку минулого року. У поточному сезоні українець провів 18 матчів, відзначився 4 голами та 3 асистами.

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