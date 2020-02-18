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Швед відзначився забитим голом у матчі за дубль Селтіка

20:09 536 Читать на русском
Швед відзначився забитим голом у матчі за дубль Селтіка
Мар'ян Швед / фото ФК Селтік

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед допоміг резерву своєї команди розбити Абердін у товариському матчі.

Товариські матчі

Селтік – Абердін – 4:0

Голи: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88

Матч розпочався дуже добре для резервної команди "кельтів". Вже на 10 хвилині Карамоко Дембеле дуже допоміг своїй команді, спочатку асистувавши Харперу, а згодом забив і сам. До перерви відзначився і Швед, головою замкнувши навіс Чорча. По перерві Селтік продовжив володіти ініціативою та забив ще раз – гол в активі Око-Флекса.

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Додамо, що Мар'ян Швед був замінений на 67 хвилині. Українець нещодавно вийшов на заміну в поєдинку основної команди. До цього Швед востаннє виходив на поле у складі Селтіка аж 19 жовтня.

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Теги
Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Абердін Абердін Українці за кордоном
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