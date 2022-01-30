Швед віддав асист, розпочавши переможний камбек Мехелена
Мехелен обіграв Стандард в рамках 25-го туру чемпіонату Бельгії. Мар'ян Швед відзначився результативним пасом.
Бельгія, 25 тур
Стандард – Мехелен – 2:1
Голи: Кафаро, 44 – Мрабті, 49, Сторм, 90
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Український вінгер Мар'ян Швед вперше у 2022 році вийшов у стартовому складі Мехелена і допоміг своїй команді перемогти.
Мехелен пропустив першим наприкінці першого тайму, але у другій половині влаштував камбек. Вже на 49-й хвилині Мрабті зрівняв рахунок. Швед вивів Керіма на удар перед самісінькими воротами. Вирвати перемогу вдалося на останній хвилині основного часу. Мехелен набрав 36 очок і піднявся у зону плей-офф за потрапляння у Лігу конференцій.
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