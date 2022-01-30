Бельгія, 25 тур

Стандард – Мехелен – 2:1

Голи: Кафаро, 44 – Мрабті, 49, Сторм, 90

Супряга в Сампдорію: форвард Динамо виконав усі умови для трансферу

Український вінгер Мар'ян Швед вперше у 2022 році вийшов у стартовому складі Мехелена і допоміг своїй команді перемогти.

Мехелен пропустив першим наприкінці першого тайму, але у другій половині влаштував камбек. Вже на 49-й хвилині Мрабті зрівняв рахунок. Швед вивів Керіма на удар перед самісінькими воротами. Вирвати перемогу вдалося на останній хвилині основного часу. Мехелен набрав 36 очок і піднявся у зону плей-офф за потрапляння у Лігу конференцій.

Лєднєв створив 3 супермоменти, але героєм європейського дебюту динамівця став інший українець