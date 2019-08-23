"Швед там помер чи що": фани Селтіка вибухнули гнівом через "чорнобильського Роббена", а тренер усе пояснив

Мар'ян Швед не виходить на поле не тільки в чемпіонаті Шотландії, а й в Кубку ліги та кваліфікації Ліги Європи. Головний тренер Селтіка Ніл Леннон має просте пояснення, але фанатам клубу уривається терпець.

Селтік вилетів з Ліги чемпіонів від румунського ЧФР Клуж, однак у Прем'єр-лізі та ЛЄ обійшовся без втрат. Український новачок "хлопців" вийшов лише на 1 офіційний матч, пропустивши 9 інших. Швед чергує непотрапляння в заявку з протиранням штанів на лаві запасних. Ніл Леннон відважився випустити вихованця Карпат лише на 20 хвилин кваліфікаційної гри ЛЧ в Естонії, де загальний рахунок протистояння був уже 6:0 на користь його команди. Мар'ян забив, але більше не отримав жодного шансу. Ані однісінької хвилини на полі.

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Це не лише досить дивно, а й незаслужено і несправедливо, вважають вболівальники чемпіонів Шотландії, які вже навіть присвячують пісні новачку "кельтів". Після четвергової гри проти АІКа, незважаючи на перемогу 2:0, вони висловили обурення ситуацією 22-річного таланта збірної України. Один з найпопулярніших коментарів у Твіттері під публікацією складу Селтіка звучить красномовно: "Свободу Шведу".

Free shved — Cian (@CHx2001) 22 серпня 2019 р.

"Немає Шведа, дивно", – пише користувач filmmechanics. Йому відповідають, мовляв, це так зі збірної України попросили, щоб його не травмували. У подібну фантастичну версію вірять не дуже охоче. "Просто нонсенс, якщо кожна збірна проситиме про таке, матчі взагалі не відбуватимуться".

Shved has had a call up and his international team want him uninjured apparently same thing happened to Rogic last season this aswell — Kelly McGeachy (@kellybaby3) 22 серпня 2019 р.

"Це ганебно, що ні Швед, ні Сінклейр (екс-гравець Челсі та Манчестер Сіті отримує лише трохи більше ігрового часу, ніж українець, – прим. "Футбол 24") не можуть зіграти чи потрапити в заявку на матч коштом Моргана. Ми збираємося марнувати Шведа так само, як Ніл Ленннон марнував Рогіча.

По-справжньому талановитий футболіст втрачається, тому що ми призначили аматора, а не профі на посаду головного тренера. Це одна з багатьох причин, чому Леннону не варто були давати цю роботу і чому його треба прогнати", – ще один коментар, який зібрав багато вподобань.

It's embarrassing that neither Sinclair or Shved can get a game or appear on the bench ahead of Morgan. We are going to waste Shved just like Lennon wasted Rogic. A genuinely talented footballer being wasted because we appointed an amateur as manager instead of a professional. — Shaun (@TheTweetofShaun) 22 серпня 2019 р.

"Сінклейр – важливий гол у Сараєво. Добре тебе знаю. Швед – отримай шанс в Естонії та вколоти гарний гол. Вибач, ти мені не потрібен. Що відбувається?" – звертаються до тренерського штабу фанати.

Sinclair - important goal in Sarajevo. Nice knowing ya.



Shved - given a chance in Estonia & slams in nice goal. Sorry, don't need ya.



What is going on? — John Bradshaw (@JBLuvsCeltic) 22 серпня 2019 р.

"Швед там що помер чи що. Хоча б посадили його на лаву запасних замість Моргана чи Хейза", – черговий твіт, який набрав значну підтримку.

Is shved dead or something atleast have him on the bench over morgan or hayes fs — Glenny (@Glennnny67) 22 серпня 2019 р.

"Швед, який забивав у своє задоволення в лізі, яка значно краща за нашу, не може отримати шанс зіграти. Ну, дякую, містере Ленноне".

Shved who’s scored for fun in a league much better than ours can’t get a game. Nice one Mr Lennon — Matthew (@20Matthew_) 22 серпня 2019 р.

"Збирайте пошукову групу для Шведа", – фанати не можуть зрозуміти, куди подівся наш футболіст, який так багатообіцяюче починав.

Announce search party for Shved — Robyn (@RRR91x) 22 серпня 2019 р.

Серед фанатів Мар'ян отримав цікаве прізвисько. Один з них закликає: "Звільніть Чорнобильського Роббена". Інший припускає, що український вінгер, вочевидь, піде в оренду, адже тренер незлюбив його.

He’s going out on loan , clearly not fancied mate — James Cunningham (@jcunningham1570) 22 серпня 2019 р.

"Здогадуюся, що Ленні говорить щось таке: він просто легковаговик і не може втримати свою випивку, тоді як Морган має стійкість Джона Бонема".

I’m guessing Lenny said something like, he’s a lightweight that can’t hold his drink, whereas Morgan has John Bonham’s fortitude. — Robert Emmet (@Multimodalitie1) 23 серпня 2019 р. "Мар'ян Швед зіграв близько 20 хвилин за свою кар'єру в Селтіку. За цей час він забив абсолютно красивий гол і виглядав справді добре. І після цього його ніколи більше не бачили? Не можу зрозуміти цього".

Marian Shved has played about 20 mins in his Celtic career. In that time he scored an absolute belter and looked really good. Then never to be seen again? Don’t get it — Dominic Kennedy (@DomKennedy20) 22 серпня 2019 р.

"Знову немає Шведа. Навіть на лаві запасних. Він повинен бути дуже нелюдським на тренуваннях, щоб програвати конкуренцію як Моргану, так і Хейзу".

No Shved again. Not even on the bench. He must be absolutely brutal in training to be behind both Morgan and Hayes. — Moravcik67 (@Moravcik67_) 22 серпня 2019 р. "Ленні завжди любив своїх фаворитів". lenny has always liked his favs — Steven King ?????? (@StevenK00182694) 22 серпня 2019 р. "Просто, щоб ви знали. Швед назвав мене товстим джейкі. Саме тому він більше не зіграє в мене", – фейковий профіль Леннона пояснює причину дивного ігнорування українця, яка є досить популярною серед фанатів Селтіка. Just so yous know Shved called me a fat jakey that’s why he’s no playing under me #thecelticshirtdoesntshrinktofitinferiorshved — Neil Lennon (@NeilLennon17) 23 серпня 2019 р. І трохи чорного гумору: "Швед розминається перед матчем".

Maryan Shved warming up pre-match. pic.twitter.com/i0FB11n33k — ByTheMinute Celtic (@ByTheMinCeltic) 22 серпня 2019 р.

Проблема в тому, що на правому фланзі, де зазвичай грає Швед, напрочуд результативно грають 2 гравці збірної Шотландії. Так, 24-річний Раян Крісті, який діє ближче до атаки, вже забив 8 м'ячів і віддав 3 гольові паси за 10 матчів. У досвідченішого Джеймса Форреста вже 5 голів і 3 асисти за 9 ігор.

Крім того, Леннон зізнався, що не зовсім задоволений станом гравця збірної України, мовляв, очікує від нього більшого. "Зараз йому важко зробити прорив. Швед – трохи засмучений. Йому просто потрібно підняти темп і покращити свою роботу", – каже головний тренер Селтіка.

"Це все ще, знову ж таки, період адаптації для нього. Йому 21 (насправді в липні виповнилося 22, – прим. "Футбол 24"), він перебуває в новій країні та не дуже добре розмовляє англійською. Тож розуміємо, що в наших руках хороший футболіст і ми побачимо більше з ходом сезону", – анонсував легенда шотландського клубу.