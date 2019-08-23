"Швед там помер чи що": фани Селтіка вибухнули гнівом через "чорнобильського Роббена", а тренер усе пояснив

Мар'ян Швед не виходить на поле не тільки в чемпіонаті Шотландії, а й в Кубку ліги та кваліфікації Ліги Європи. Головний тренер Селтіка Ніл Леннон має просте пояснення, але фанатам клубу уривається терпець.
Селтік вилетів з Ліги чемпіонів від румунського ЧФР Клуж, однак у Прем'єр-лізі та ЛЄ обійшовся без втрат. Український новачок "хлопців" вийшов лише на 1 офіційний матч, пропустивши 9 інших. Швед чергує непотрапляння в заявку з протиранням штанів на лаві запасних. Ніл Леннон відважився випустити вихованця Карпат лише на 20 хвилин кваліфікаційної гри ЛЧ в Естонії, де загальний рахунок протистояння був уже 6:0 на користь його команди. Мар'ян забив, але більше не отримав жодного шансу. Ані однісінької хвилини на полі.
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Це не лише досить дивно, а й незаслужено і несправедливо, вважають вболівальники чемпіонів Шотландії, які вже навіть присвячують пісні новачку "кельтів". Після четвергової гри проти АІКа, незважаючи на перемогу 2:0, вони висловили обурення ситуацією 22-річного таланта збірної України. Один з найпопулярніших коментарів у Твіттері під публікацією складу Селтіка звучить красномовно: "Свободу Шведу".
"Немає Шведа, дивно", – пише користувач filmmechanics. Йому відповідають, мовляв, це так зі збірної України попросили, щоб його не травмували. У подібну фантастичну версію вірять не дуже охоче. "Просто нонсенс, якщо кожна збірна проситиме про таке, матчі взагалі не відбуватимуться".
"Це ганебно, що ні Швед, ні Сінклейр (екс-гравець Челсі та Манчестер Сіті отримує лише трохи більше ігрового часу, ніж українець, – прим. "Футбол 24") не можуть зіграти чи потрапити в заявку на матч коштом Моргана. Ми збираємося марнувати Шведа так само, як Ніл Ленннон марнував Рогіча.
По-справжньому талановитий футболіст втрачається, тому що ми призначили аматора, а не профі на посаду головного тренера. Це одна з багатьох причин, чому Леннону не варто були давати цю роботу і чому його треба прогнати", – ще один коментар, який зібрав багато вподобань.
"Сінклейр – важливий гол у Сараєво. Добре тебе знаю. Швед – отримай шанс в Естонії та вколоти гарний гол. Вибач, ти мені не потрібен. Що відбувається?" – звертаються до тренерського штабу фанати.
"Швед там що помер чи що. Хоча б посадили його на лаву запасних замість Моргана чи Хейза", – черговий твіт, який набрав значну підтримку.
"Швед, який забивав у своє задоволення в лізі, яка значно краща за нашу, не може отримати шанс зіграти. Ну, дякую, містере Ленноне".
"Збирайте пошукову групу для Шведа", – фанати не можуть зрозуміти, куди подівся наш футболіст, який так багатообіцяюче починав.
Серед фанатів Мар'ян отримав цікаве прізвисько. Один з них закликає: "Звільніть Чорнобильського Роббена". Інший припускає, що український вінгер, вочевидь, піде в оренду, адже тренер незлюбив його.
"Здогадуюся, що Ленні говорить щось таке: він просто легковаговик і не може втримати свою випивку, тоді як Морган має стійкість Джона Бонема".
"Знову немає Шведа. Навіть на лаві запасних. Він повинен бути дуже нелюдським на тренуваннях, щоб програвати конкуренцію як Моргану, так і Хейзу".
Проблема в тому, що на правому фланзі, де зазвичай грає Швед, напрочуд результативно грають 2 гравці збірної Шотландії. Так, 24-річний Раян Крісті, який діє ближче до атаки, вже забив 8 м'ячів і віддав 3 гольові паси за 10 матчів. У досвідченішого Джеймса Форреста вже 5 голів і 3 асисти за 9 ігор.
Крім того, Леннон зізнався, що не зовсім задоволений станом гравця збірної України, мовляв, очікує від нього більшого. "Зараз йому важко зробити прорив. Швед – трохи засмучений. Йому просто потрібно підняти темп і покращити свою роботу", – каже головний тренер Селтіка.
"Це все ще, знову ж таки, період адаптації для нього. Йому 21 (насправді в липні виповнилося 22, – прим. "Футбол 24"), він перебуває в новій країні та не дуже добре розмовляє англійською. Тож розуміємо, що в наших руках хороший футболіст і ми побачимо більше з ходом сезону", – анонсував легенда шотландського клубу.
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