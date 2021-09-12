Швед став свідком ганебної поразки Мехелена від Андерлехта – команда українця пропустила 7 м'ячів
Андерлехт та Мехелен провели надрезультативний матч 7 туру бельгійської першості. Читайте звіт на Футбол 24.
Чемпіонат Бельгії, 7-й тур
Андерлехт – Мехелен – 7:2
Голи: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурільйо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зіркзеє, 87 – Сторм, 37, Кая, 90+1
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Андерлехт був явним фаворитом зустрічі з Мехеленом, але ніхто не очікував, що у ворота гостей влетить 7 м'ячів. Варто віддати належне "потерпілим", які змогли відквитати два голи.
У стратовий склад Мехелена потрапив Мар'ян Швед, але 24-річний нападник не відзначався результативними діями та був замінений у другому таймі. Господарі також мали українця у своїй обоймі, ближче до завершення матчу з лави запасних вийшов захисник Богдан Михайліченко.
Перемога дозволила Андерлехту піднятись на 5-ту сходинку, Мехелен – 16-й.
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