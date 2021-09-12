Чемпіонат Бельгії, 7-й тур

Андерлехт – Мехелен – 7:2

Голи: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурільйо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зіркзеє, 87 – Сторм, 37, Кая, 90+1

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Андерлехт був явним фаворитом зустрічі з Мехеленом, але ніхто не очікував, що у ворота гостей влетить 7 м'ячів. Варто віддати належне "потерпілим", які змогли відквитати два голи.

У стратовий склад Мехелена потрапив Мар'ян Швед, але 24-річний нападник не відзначався результативними діями та був замінений у другому таймі. Господарі також мали українця у своїй обоймі, ближче до завершення матчу з лави запасних вийшов захисник Богдан Михайліченко.

Перемога дозволила Андерлехту піднятись на 5-ту сходинку, Мехелен – 16-й.

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