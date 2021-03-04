"Я відвідував тренування, але особливо не напружувався. Коли я прочитав інтерв'ю головного тренера, в якому було сказано кілька різких слів про мене, я змінив свій спосіб мислення.

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Це мотивувало мене, і тому я знову завоював довіру тренера", – сказав Швед для Belgiumsoccer.be.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії 23-річний українець провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом. Нагадаємо, Швед виступає за Мехелен наи правах оренди, контракт гравця належить Селтіку.

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