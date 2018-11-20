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Швед: Роблю все, щоб мені довірили хоча б хвилину зіграти проти Туреччини

08:28 237 Читать на русском
Швед: Роблю все, щоб мені довірили хоча б хвилину зіграти проти Туреччини
Мар'ян Швед / Фото ФФУ

Півзахисник львівських Карпат та збірної України Мар'ян Швед готується дебютувати за національну команду в спарингу проти Туреччини.

"Будуть тренери вирішувати, чи вийду я проти Туреччини. Зі свого боку, я намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти в цьому матчі.

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Я дуже радий бути тут, якщо навіть не зіграю ні хвилини, все одно буду задоволений, що перебуваю тут", – сказав Швед в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Мар'ян Швед є гравцем львівських Карпат і це його дебютний виклик у національну команду.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
9
год
:
37
хв
Туреччина
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Теги
Збірна України Україна - Туреччина Україна Україна Товариські матчі Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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