Швед: Роблю все, щоб мені довірили хоча б хвилину зіграти проти Туреччини

Півзахисник львівських Карпат та збірної України Мар'ян Швед готується дебютувати за національну команду в спарингу проти Туреччини.

"Будуть тренери вирішувати, чи вийду я проти Туреччини. Зі свого боку, я намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти в цьому матчі.

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Я дуже радий бути тут, якщо навіть не зіграю ні хвилини, все одно буду задоволений, що перебуваю тут", – сказав Швед в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Мар'ян Швед є гравцем львівських Карпат і це його дебютний виклик у національну команду.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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