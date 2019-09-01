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Швед пропустить Дербі "Старої Фірми" проти Рейнджерс

13:44 193 Читать на русском
Швед пропустить Дербі "Старої Фірми" проти Рейнджерс
Мар'ян Швед / фото ФК Селтік

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед пропустить найбільше дербі Шотландії.

Українець Мар'ян Швед не потрапив до заявки Селтіка на принциповий матч проти Рейнджерс, повідомляє офіційний твіттер "кельтів".

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Відзначимо, що раніше півзахисник пропустив матч Ліги Європи проти АІКа та потрапив до заявки на матч із Хартс.

Нагадаємо, Мар'ян підписав контракт з Селтіком на початку нинішнього року, але другу частину сезону провів в Карпатах на правах оренди. Додамо, що за його трансфер львів'яни виручили 2 млн євро.

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Теги
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