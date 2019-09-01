Швед пропустить Дербі "Старої Фірми" проти Рейнджерс

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед пропустить найбільше дербі Шотландії.

Українець Мар'ян Швед не потрапив до заявки Селтіка на принциповий матч проти Рейнджерс, повідомляє офіційний твіттер "кельтів".

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Відзначимо, що раніше півзахисник пропустив матч Ліги Європи проти АІКа та потрапив до заявки на матч із Хартс.

Нагадаємо, Мар'ян підписав контракт з Селтіком на початку нинішнього року, але другу частину сезону провів в Карпатах на правах оренди. Додамо, що за його трансфер львів'яни виручили 2 млн євро.

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