toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

"Швед повинен грати", – легенда АПЛ заступився за українця

12:27 756 Читать на русском
"Швед повинен грати", – легенда АПЛ заступився за українця
Мар'ян Швед / Фото ФК Селтік

Екс-гравець Тоттенема, Астон Вілли та збірної Шотландії Алан Хаттон оцінив майбутнє вінгера Селтіка Мар'яна Шведа.

"Чи піде Швед в оренду на наступний сезон? Думаю так. Футболіст не може просто сидіти і тільки й робити, що тренуватися цілими днями.

Швед мав несподіваний варіант продовження кар'єри

Влітку вони будуть шукати для нього інші варіанти – Англія або Шотландія. Завдання Селтіка – знайти для Шведа такий клуб, де б він міг почати прогресувати і повернутися в Глазго.

Швед повинен грати. Просто сидіти і нічого не робити протягом половини сезону або навіть цілого сезону – це марна справа. Важливо, щоб футболіст виходив на поле і грав", – цитує Хаттона Football Insider.

У нинішньому сезоні чемпіонату Шотландії Швед лише одного разу з'являвся на полі. Нагадаємо, 22-річний українець перебрався у Селтік з Карпат у травні 2019-го за 2 млн євро.

Швед застряг в ізоляції без дружини і дитини – тренер Селтіка коментує, фанати порівняли з легендою та винесли вердикт

blog_ava
Маркевич назвав найкращого тренера в історії футболу
08:00
5224
Теги
Світ Селтік Селтік Шотландія Українці за кордоном Алан Хаттон Алан Хаттон Мар'ян Швед Мар'ян Швед
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
37
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук