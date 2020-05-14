"Швед повинен грати", – легенда АПЛ заступився за українця

Екс-гравець Тоттенема, Астон Вілли та збірної Шотландії Алан Хаттон оцінив майбутнє вінгера Селтіка Мар'яна Шведа.

"Чи піде Швед в оренду на наступний сезон? Думаю так. Футболіст не може просто сидіти і тільки й робити, що тренуватися цілими днями.

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Влітку вони будуть шукати для нього інші варіанти – Англія або Шотландія. Завдання Селтіка – знайти для Шведа такий клуб, де б він міг почати прогресувати і повернутися в Глазго.

Швед повинен грати. Просто сидіти і нічого не робити протягом половини сезону або навіть цілого сезону – це марна справа. Важливо, щоб футболіст виходив на поле і грав", – цитує Хаттона Football Insider.

У нинішньому сезоні чемпіонату Шотландії Швед лише одного разу з'являвся на полі. Нагадаємо, 22-річний українець перебрався у Селтік з Карпат у травні 2019-го за 2 млн євро.

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