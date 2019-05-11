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"Швед покидає Карпати" – клуб попрощався з футболістом

11 травня 16:29 2780 Читать на русском
"Швед покидає Карпати" – клуб попрощався з футболістом
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Вінгер Карпат Мар'ян Швед, ймовірно, більше не зіграє за львівську команду.

Львівський клуб на своєму офіційному твіттері розмістив відео з нарізкою найяскравіших моментів гри Мар'яна Шведа за "зелених левів". "Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все. Успіхів у складі Селтіка", – додається у написі під відео.

Моурінью може очолити Селтік, у якому наступного сезону гратиме Швед

Ймовірно, український вінгер вже не зіграє за львівський клуб та невдовзі поповнить склад чемпіонів Шотландії.

Селтік виграв свій 50-й титул чемпіона Шотландії – команда Шведа третій рік поспіль здобула всі національні трофеї

Нагадаємо, Швед перейшов у Селтік взимку поточного року, за неофіційною інформацією сума трансферу склала 2 мільйони євро. Українець грав за Карпати на правах оренди.

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Карпати Карпати Головне Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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