"Швед покидає Карпати" – клуб попрощався з футболістом

Вінгер Карпат Мар'ян Швед, ймовірно, більше не зіграє за львівську команду.

Львівський клуб на своєму офіційному твіттері розмістив відео з нарізкою найяскравіших моментів гри Мар'яна Шведа за "зелених левів". "Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все. Успіхів у складі Селтіка", – додається у написі під відео.

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Ймовірно, український вінгер вже не зіграє за львівський клуб та невдовзі поповнить склад чемпіонів Шотландії.

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Нагадаємо, Швед перейшов у Селтік взимку поточного року, за неофіційною інформацією сума трансферу склала 2 мільйони євро. Українець грав за Карпати на правах оренди.