Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду в Карпати або Андерлехт

Вінгер Карпат Мар'ян Швед має 2 варіанти з орендою після трансферу в шотландський Селтік.

Український вінгер Мар'ян Швед не входить у плани головного тренера Селтіка Брендана Роджерса на сезон 2018/19.

"Швед не потрібен Роджерсу", – легенда Селтіка про потенційний трансфер таланта Карпат

За інформацією FootballHub, гравець має 2 варіанти з орендою – це львівські Карпати, з яких він і переходить у шотландський клуб, та бельгійський Андерлехт, де вже виступає українець Євген Макаренко.

Раніше повідомлялось, що Швед пройшов медогляд у Селтіку.