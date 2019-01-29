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Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду в Карпати або Андерлехт

11:37 1029 Читать на русском
Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду в Карпати або Андерлехт
Мар'ян Швед / ФК Карпати

Вінгер Карпат Мар'ян Швед має 2 варіанти з орендою після трансферу в шотландський Селтік.

Український вінгер Мар'ян Швед не входить у плани головного тренера Селтіка Брендана Роджерса на сезон 2018/19.

"Швед не потрібен Роджерсу", – легенда Селтіка про потенційний трансфер таланта Карпат

За інформацією FootballHub, гравець має 2 варіанти з орендою – це львівські Карпати, з яких він і переходить у шотландський клуб, та бельгійський Андерлехт, де вже виступає українець Євген Макаренко.

Раніше повідомлялось, що Швед пройшов медогляд у Селтіку.

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Трансфери Головне Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Андерлехт Андерлехт Селтік Селтік
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