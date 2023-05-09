"Буду забивати – викличуть. Все просто! Потрібно викладатись у кожній грі, перемагати та здійснювати результативні дії – тоді звернуть на тебе увагу.

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Звісно, кожен футболіст хоче потрапити до збірної, я не виняток. Будемо працювати, а чи можу я допомогти, буде вирішувати тренерський штаб. Моя справа – працювати в кожній грі та допомагати клубу стати чемпіоном", – сказав Швед у коментарі ВЗБІРНА.

Додамо, що наразі нападник може похизуватися лише 2 матчами за збірну України, останній з яких був аж у листопаді 2019 року за тренерства Андрія Шевченка. Минулого літа Швед повернувся на батьківщину, підписавши контракт з Шахтарем. До травми справи нападника складалися непогано – 4 голи та 2 асисти.

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