Швед офіційно продовжить кар'єру в Мехелені – Селтік відпустив українця

Швед приєднався до Мехелена на правах річної оренди з правом викупу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бельгійський клуб за свою історію вигравав Кубок Кубків 1988 року та Суперкубок УЄФА. Зазначимо, що Мехелен тимчасово очолює турнірну таблицю чемпіонату Бельгії, маючи в активі 4 очки після 2 зіграних турів (але решта поєдинків має відбутись на цих вихідних).

До слова, Швед провів у складі Селтіка лише 3 поєдинки в сезоні 2019/20, у яких відзначився забитим голом. Українець перебрався до шотландського клубу взимку 2019-го з Карпат, підписавши контракт на 4,5 роки.

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