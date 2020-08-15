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Швед офіційно продовжить кар'єру в Мехелені – Селтік відпустив українця

16:45 - Читать на русском
Швед офіційно продовжить кар'єру в Мехелені – Селтік відпустив українця
Мар'ян Швед / фото ФК Мехелен

Український вінгер Мар'ян Швед став гравцем бельгійського Мехелена. Угода розрахована на сезон 2020/21.

Швед приєднався до Мехелена на правах річної оренди з правом викупу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бельгійський клуб за свою історію вигравав Кубок Кубків 1988 року та Суперкубок УЄФА. Зазначимо, що Мехелен тимчасово очолює турнірну таблицю чемпіонату Бельгії, маючи в активі 4 очки після 2 зіграних турів (але решта поєдинків має відбутись на цих вихідних).

До слова, Швед провів у складі Селтіка лише 3 поєдинки в сезоні 2019/20, у яких відзначився забитим голом. Українець перебрався до шотландського клубу взимку 2019-го з Карпат, підписавши контракт на 4,5 роки.

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Теги
Трансфери Шотландія Головне Українці за кордоном Мехелен Мехелен Мар'ян Мар'ян Швед Селтік Селтік Бельгія
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