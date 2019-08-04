Швед несподівано не потрапив до заявки Селтіка на матч чемпіонату Шотландії – тренер аргументував своє рішення

Наставник Селтіка Ніл Леннон зізнався, що не включив Мар'яна Шведа у заявку на матч 1-го туру чемпіонату Шотландії з тактичних міркувань.

Нагадаємо, посеред тижня Швед забив гол в матчі Ліги чемпіонів у своєму дебютному поєдинку за Селтік. Проте українець опинився поза заявкою на поєдинок проти Сент-Джонстона в рамках першого туру Шотландської Прем'єр-ліги.

"Сподіваюся, що Швед повернеться у середу в матчі Ліги чемпіонів, але я можу вибрати лише 18 гравців для заявки. Проти Сент-Джонстона мені потрібно було про всяк випадок мати на лавці декількох захисників. Це виявилось правильним, адже травмувався Ельхамед.

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Але Мар'ян повинен повернутися в команду. Хоча він зіграв лише 25 хвилин протягом останніх тижнів, але він дав мені необхідну глибину складу", – цитує Леннона Daily Record.

До слова, матч Селтік – Сент-Джонстон завершився перемогою "кельтів" з рахунком 7:0. У середу шотландці зіграють поєдинок кваліфікації ЛЧ проти румунського ЧФР Клуж.

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