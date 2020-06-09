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Швед не повернеться в Карпати, – ЗМІ

19:43 1174 Читать на русском
Швед не повернеться в Карпати, – ЗМІ
Мар'ян Швед / Сайт Селтіка

Карпатам доведеться рятувати сезон 2019/20 без своєї колишньої зірки Мар'яна Шведа.

Інформація про повернення 22-річного форварда у Львів сильно перебільшена, стверджує FootBoom.

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Трансферне вікно, найімовірніше, відкриється 1 вересня, а тоді Карпати вже думатимуть про комплектацію на наступний сезон. Шведу доведеться виконувати контракт із Селтіком, сподіваючись змінити клуб лише восени. Натомість Карпати зможуть розраховувати на Гішама Лейоуса – ізраїлський форвард повинен повернутися після повторного тестування в розташуванні команди.

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України "зелено-білі" не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропускають матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1.

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