Швед не потрапив у заявку Селтіка на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти ЧФР Клуж

Селтік оголосив заявку на поєдинок третього раунду кваліфікації ЛЧ.

Наставник Селтіка Ніл Леннон обрав гравців, які боротимуться за прохід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Український вінгер Мар'ян Швед не потрапив до цього списку. Попередню зустріч проти румунського ЧФР Мар'ян провів на лаві запасних.

Двобій між шотландським грандом та ЧФР розпочнеться о 21:45. Перший матч між цими суперниками завершилась унічию – 1:1.

Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікенд