Швед не потрапив до заявки Селтіка на матч Ліги Європи

Український форвард не допоможе своїй команді у протистоянні зі шведським АІКом.

Селтік опублікував заявку на домашній матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Селтік знайшов конкурента для Шведа

Мар'ян Швед не отримав місця навіть на лаві для запасних. Подібна ситуація склалася і в попередньому єврокубковому матчі "кельтів" – нападника збірної України не заявили на матч Ліги чемпіонів проти ЧФР Клуж, в якому Селтік зазнав поразки і вилетів з турніру.

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Востаннє Швед виходив на поле ще 30 липня, у матчі кваліфікації ЛЧ проти Нимме Калью. Тоді 22-річний українець зміг відзначитися шедевральним голом, який наразі є для нього єдиним у складі Селтіка.