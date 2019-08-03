Швед не потрапив до заявки Селтіка на матч 1-го туру чемпіонату Шотландії

Нападник Селтіка Мар'ян Швед не допоможе своїй команді в поєдинку 1-го туру Шотландської Прем'єр-ліги проти Сент-Джонстона.

Наставник Селтіка Ніл Леннон не зможе розраховувати на Мар'яна Шведа в стартовому турі шотландської першості проти Сент-Джонстона. Українець не потрапив до заявки на гру, інформує офіційний Twitter шотландського клубу.

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Імовірно, це може бути пов'язано з дискваліфікацією українця. Справа в тому, що у своєму останньому матчі за Карпати проти Арсенала-Київ Швед отримав червону картку та повинен був пропустити один матч чемпіонату України, чого в підсумку не сталося.

Втім, у списку дискваліфікованих гравців прізвище українця не фігурує.

Нагадаємо, на тижні Швед дебютував за Селтік в матчі Ліги чемпіонів проти Нимме Калью та відзначився забитим голом.

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