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Швед не допоміг Селтіку обіграти Санкт-Галлен – українець вдруге поспіль вийшов у стартовому складі

2 липня 22:59 1890 Читать на русском
Швед не допоміг Селтіку обіграти Санкт-Галлен – українець вдруге поспіль вийшов у стартовому складі
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Шотландський Селтік зіграв унічию із Санкт-Галленом у товариському матчі.

Товариські матчі

Селтік – Санкт-Галлен – 0:0

Український новачок "кельтів" Мар'ян Швед вдруге поспіль з'явився в стартовому складі своєї команди. На 31 хвилині він мав хороший шанс відкрити рахунок, але швейцарців виручив воротар. На 78-й хвилині екс-хавбека Карпат замінив Ендрю Гутман.

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Сам поєдинок не порадував глядачів великою кількістю моментів завершився без забити голів.

Наступний матч Селтік проведе вже в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів 9 липня. На виїзді шотландці зіграють проти боснійського Сараєво.

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Теги
Товариські матчі Світ Головне Українці за кордоном Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Санкт-Галлен Санкт-Галлен
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