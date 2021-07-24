"Мені було очевидно, що я хочу залишитися в Мехелені. Я вже повернувся у бельгійську команду, щоб привітатися у роздягальні з футболістами і тренерами.

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Я добре себе почуваю у цьому колективі", – цитує Шведа офіційний сайт Мехелена.

Нагадаємо, Мар'ян належав Селтіку, а минулий сезон непогано провів за "жовто-червоних" на правах оренди. Шведу вдалось переконати Мехелен у доцільності повноцінного придбання, а тому бельгійці підписали з ним контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон.

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