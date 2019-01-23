Швед найближчим часом стане гравцем Селтіка, – ЗМІ

Лідер Карпат Мар’ян Швед скоро стане гравцем шотландського Селтіка.

Хавбек Карпат Мар’ян Швед не полетів на збори з львівською командою через переговори з іншим клубом. Про це раніше повідомив віце-президент "зелених левів" Олег Смалійчук.

Смалійчук: Ведемо перемовини щодо трансферів Шведа та Лебеденка, Федецький може стати граючим тренером дубля

Як повідомляє видання Sportarena, перемовини між Карпатами та шотландським Селтіком перебувають на завершальній стадії.

Лідсу запропонували підписати Шведа

Також видання Scottish Sun зазначає, що Селтіку запропонували придбати Шведа за 2 мільйони євро, які прописані як відступні у контракті футболіста. Шотландський клуб готовий заплатити ці гроші.

Як зазначалось раніше, Швед також цікавив київське Динамо та Леганес. Саме ці клуби називали основними претендентами на гравця.