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Швед найближчим часом стане гравцем Селтіка, – ЗМІ

09:14 3380 Читать на русском
Швед найближчим часом стане гравцем Селтіка, – ЗМІ
Мар'ян Швед / Фото ФК Карпати

Лідер Карпат Мар’ян Швед скоро стане гравцем шотландського Селтіка.

Хавбек Карпат Мар’ян Швед не полетів на збори з львівською командою через переговори з іншим клубом. Про це раніше повідомив віце-президент "зелених левів" Олег Смалійчук.

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Як повідомляє видання Sportarena, перемовини між Карпатами та шотландським Селтіком перебувають на завершальній стадії.

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Також видання Scottish Sun зазначає, що Селтіку запропонували придбати Шведа за 2 мільйони євро, які прописані як відступні у контракті футболіста. Шотландський клуб готовий заплатити ці гроші.

Як зазначалось раніше, Швед також цікавив київське Динамо та Леганес. Саме ці клуби називали основними претендентами на гравця.

Теги
Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Селтік Селтік Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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