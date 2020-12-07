Напередодні в бельгійській пресі з'явилася інформація про те, що Швед не зміг прижитися в команді. Українець тримається окремо від партнерів і не докладає зусиль, щоб стати своїм у колективі. Це підтвердили головний тренер і один із одноклубників футболіста.

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В такій ситуації Мехелен задумується над доцільністю утримання Шведа в команді. Мар'ян перебуває у клубі на правах оренди із Селтіка. Бельгійці мають опцію викупу контракту наступного літа, але можуть попрощатися з гравцем вже в січні. "Оцінимо ситуацію зі Шведом під час зимової перерви", – наводить слова спортдира клубу Вілфріда ван Хоофа HLN.

Водночас зазначається, що 23-річний хавбек буде продовжувати тренуватися з першою командою. Також не виключено, що Швед отримає черговий шанс довести свої вміння. У нинішньому сезоні Мар'ян провів у чемпіонаті Бельгії три матчі, результативними діями не відзначався.

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