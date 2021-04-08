"На даний момент ситуація така, що мені доведеться повернутися в Глазго в кінці сезону, оскільки у мене чинний контракт з Селтіком.

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Що буде далі, я не знаю. Можливо, я залишуся в Мехелені, можливо, перейду в інший клуб, або, може бути, залишуся в Селтіку. Ситуація повинна вирішитися протягом наступного місяця або десь так.

У Селтіка буде новий головний тренер, тому що вони нещодавно звільнили Ніла Леннона. Але ми ще не знаємо, хто займе його місце. Для мене важливо, буду я грати чи ні. Це завжди важливо, незалежно від того, в якому клубі ти граєш. Мені важко сказати, чи зможу я краще адаптуватися в Шотландії зараз, після того, як провів деякий час в оренді в Бельгії", – цитує Шведа Daily Record.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за бельгійську команду 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

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