Швед: Мені доведеться повернутися в Глазго – у Селтіка буде новий тренер
Український легіонер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед, права на якого належать шотландському Селтіку, розповів про можливу зміну клубу під час літнього трансферного вікна.
"На даний момент ситуація така, що мені доведеться повернутися в Глазго в кінці сезону, оскільки у мене чинний контракт з Селтіком.
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Що буде далі, я не знаю. Можливо, я залишуся в Мехелені, можливо, перейду в інший клуб, або, може бути, залишуся в Селтіку. Ситуація повинна вирішитися протягом наступного місяця або десь так.
У Селтіка буде новий головний тренер, тому що вони нещодавно звільнили Ніла Леннона. Але ми ще не знаємо, хто займе його місце. Для мене важливо, буду я грати чи ні. Це завжди важливо, незалежно від того, в якому клубі ти граєш. Мені важко сказати, чи зможу я краще адаптуватися в Шотландії зараз, після того, як провів деякий час в оренді в Бельгії", – цитує Шведа Daily Record.
Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за бельгійську команду 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.
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