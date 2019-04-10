Швед: Хочу дати Карпатам якомога більше, перш ніж залишу команду

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед, який на правах оренди виступає за Карпати, розповів про свою нинішню форму.

"Я відчуваю, що постійно вдосконалююсь. Забиті м'ячі служать для мене хорошим бонусом. Ми показуємо хорошу гру. Для мене забити 5 м'ячів в останніх матчах – це відмінно. Влітку я відправлюсь до Селтіка, відчуваю, що зможу впоратися з цим. Я граю з упевненістю, що можу впливати на гру. До того, як я покину Карпати, хочу дати цій команді якомога більше", – цитує Шведа The Scottish Sun.

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Нагадаємо, що у кубковому протистоянні Інгульця і ​​Карпат Швед в компенсований час зрівняв рахунок (1:1), але львів'яни поступилися в серії пенальті.

У нинішньому сезоні Мар'ян Швед провів 23 матчі в усіх турнірах, відзначившись 14 забитими м'ячами та 4 рази асистувавши партнерам.

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