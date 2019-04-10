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Швед: Хочу дати Карпатам якомога більше, перш ніж залишу команду

21:48 189 Читать на русском
Швед: Хочу дати Карпатам якомога більше, перш ніж залишу команду
Мар'ян Швед / YouTube

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед, який на правах оренди виступає за Карпати, розповів про свою нинішню форму.

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

"Я відчуваю, що постійно вдосконалююсь. Забиті м'ячі служать для мене хорошим бонусом. Ми показуємо хорошу гру. Для мене забити 5 м'ячів в останніх матчах – це відмінно. Влітку я відправлюсь до Селтіка, відчуваю, що зможу впоратися з цим. Я граю з упевненістю, що можу впливати на гру. До того, як я покину Карпати, хочу дати цій команді якомога більше", – цитує Шведа The Scottish Sun.

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Нагадаємо, що у кубковому протистоянні Інгульця і ​​Карпат Швед в компенсований час зрівняв рахунок (1:1), але львів'яни поступилися в серії пенальті.

У нинішньому сезоні Мар'ян Швед провів 23 матчі в усіх турнірах, відзначившись 14 забитими м'ячами та 4 рази асистувавши партнерам.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік Інгулець - Карпати
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