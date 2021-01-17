Ліга Жупіле, 20 тур

Шарлеруа – Мехелен – 0:1

Гол: Хайреманс, 59

Схоже, справи Шведа у Мехелені налагоджуються. Мар'ян зіграв у четвертому матчі поспіль, а сьогодні навіть оформив свій перший вихід у стартовому складі. Цікаво, що усі чотири поєдинки команда виграла. До цього було загалом лише дві перемоги.

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Однак виїзд до Шарлеруа обіцяв бути непростим. Перед звітним туром "зебри" йшли третіми і явно розраховували скоротити відставання від Генка до трьох очок. Не вийшло. Хоча ще до перерви гості могли пропустити такий шедевр. На щастя, нападник не влучив. Та й не виключено, що там був офсайд.

?| Yannick Thoelen houdt Shamar Nicholson van het doelpunt van het weekend met een geweldige save! #CHAKVM pic.twitter.com/uU2VyOKIA1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 16, 2021

Єдиний гол у цій грі забив Джеффрі Хайреманс на 59-й хвилині. Відзначимо, що Швед також взяв активну участь у результативній атаці. Мехелен подав кутовий, але гості відбилися; Швед розпочав атаку другим темпом, але і з його навісом впоралися захисники; лише під час третьої хвилі м'яч потрапив на ногу Хайремансу, який влучив у ворота.

Мар'ян покинув поле на 72-й хвилині, але його одноклубники змогли втримати переможний рахунок і заслужено набрали чергові три очки.

Ця перемога не дозволила Мехелену покинути 14-те місце в турнірній таблиці, але тепер відставання від зони плей-офф за Лігу Європи складає лише чотири очки, а от до зони вильоту вже цілих 7 пунктів.

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