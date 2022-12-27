Вінгер Мехелена Мар’ян Швед відновлюється від жорсткого зіткнення в 1/4 фіналу Кубка Бельгії проти Ейпена. Через це українець найближчим часом не зможе приїхати на батьківщину.

У поєдинку Кубка Бельгії екс-гравець Карпат і Селтіка брутально зіткнувся з голкіпером Ейпена. Швед не зміг продовжити матч, з поля його виносили на ношах, а пізніше діагностували важкі пошкодження грудної клітки й струс мозку.

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Українець точно пропустить сьогоднішній матч Ліги Жупіле проти Серен Юнайтед. Далі Ліга Жупіле піде на двотижневу паузу. Є шанс, що за цей час Швед зможе відновитися від травми. Хоч серйозних загроз його здоров’ю немає, але під час новорічних свят Швед залишиться в Європі, де пройде курс відновлення, повідомляє Meta-ratings.

До слова, цього сезону 24-річний правий вінгер відіграв за Мехелен 18 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами й асистом.

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