Швайнштайгер стане героєм документального фільму про себе – режисером виступить відомий актор

Легенда німецького футболу Бастіан Швайнштайгер спробує свої сили в акторському ремеслі.

Про колишнього хавбека Баварії та збірної Німеччини знімуть документальне кіно, повідомляє Die Welt.

Фонсека стане головною зіркою документального фільму

Режисером фільму стане відомий голівудський актор Тіль Швайгер, який зіграв головну роль у стрічці "Достукатись до небес", а також працював разом з Квентіном Тарантіно у картині "Безславні виродки".

"Бастіан для мене один з найвеличніших німецьких футболістів за весь час. І до того ж чудова людина. У випадку з Басті було дуже легко написати сценарій", – прокоментував роботу над стрічкою Швайгер.

Реліз фільму запланований вже на 2020 рік. Нагадаємо, у жовтні Швайнштайгер оголосив про завершення кар'єри. Останньою командою хавбека став Чикаго Файр.

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