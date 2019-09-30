Швайнштайгер не виключає, що вже провів свій останній матч у кар'єрі

Півзахисник американського клубу Чикаго Файр Бастіан Швайнштайгер може не зіграти більше жодного поєдинку.

Екс-хавбек збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер повідомив, що може завершити кар'єру. Клуб з Чикаго, за який виступає Швайні, достроково закінчив сезон в МЛС, не зумівши пробитися у плей-офф. Таким чином, німець більше не зіграє у поточному сезоні.

Швайнштайгер продовжив контракт з Чикаго Файр

"Я поки не знаю, яке прийму рішення. Я вирішу у найближчі кілька тижнів", – цитує Швайнштайгера Sportschau.

До слова, Чикаго Файр посів за підсумками регулярного чемпіонату МЛС восьме місце в турнірній таблиці Східної конференції. У наступну стадію виходять сім команд. Переможець конференції бере участь відразу в 1/4 фіналу, а команди, що зайняли місця з другого по сьоме, потрапляють у 1/8 фіналу.

Нагадаємо, до Чикаго Файр Швайнштайгер приєднався 21 березня 2017 року після тривалого виступу за Манчестер Юнайтед.

"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот