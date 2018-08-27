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Швайнштайгер був введений до Залу слави Баварії

19:46 201 Читать на русском
Швайнштайгер був введений до Залу слави Баварії
Бастіан Швайнштайгер / ФК Баварія

Мюнхенська Баварія ввела в свій Зал слави легендарного екс-хавбека клубу Бастіана Швайнштайгера.

Мюнхенська Баварія офіційно внесла ім'я Бастіана Швайнштайгера в клубний Зал слави.

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Півзахисник є вихованцем академії "червоних" і грав за основну команду з 2002 по 2015 роки, за цей час встиг 8 разів виграти Бундеслігу, 7 разів Кубок Німеччини, двічі Кубок німецької ліги, двічі Суперкубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів 2012/2013, Суперкубок УЄФА-2013 та Клубний ЧС-2013.

Зараз німець виступає у складі американського клубу Чикаго Файр з ліги МЛС.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Бастіан Швайнштайґер Бастіан Швайнштайґер Відеоновини
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