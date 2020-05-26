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''Схвалюєте?": Роналду феєрично змінив імідж після повернення в Ювентус

20:29 1356 Читать на русском
''Схвалюєте?": Роналду феєрично змінив імідж після повернення в Ювентус
Кріштіану Роналду / Diario AS

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продемонстрував чергові зміни в своєму зовнішньому вигляді.

Зірковий португалець нарешті відмовився від т. зв. топ-нота (пучок на голові) та опублікував нового себе в своєму твіттері.

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Роналду відтепер розпустив волосся. Із новою зачіскою форвард нагадує себе майже 20-річної давності. Новий імідж 35-річного Роналду змусив пригадати його в період трансферу до Манчестер Юнайтед із лісабонського Спортінга.

"Схвалюєте?", – лаконічно запитав нападник у своїх шанувальників. Думки фанатів розділились – хтось у захваті від нового іміджу португальця, хтось порадив рухатися далі шляхом до рок-зірки.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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