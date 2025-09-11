Кіпрський клуб Красава підписав українського захисника Дмитра Мельніченка, повідомляє прес-служба клубу. Угода буде чинною три роки.

Мельніченко виступав за Динамо U-17 та U-19, а також молодіжну команду Руха. У Жирону він перейшов 1 вересня 2023 року з Нива Бузова у статусі вільного агента. Минулого літа він залишив Жирону, після чого провів сезон у четвертому дивізіоні Іспанії за Ісарру. До Красави хавбек також приєднався у статусі вільного агента.

Клуб Красава заснував російський блогер Євген Савін. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він публічно виступив проти агресії, перевіз команду на Кіпр та заявив її до місцевого чемпіонату.

