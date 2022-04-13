Коментатор MEGOGO Віталій Кравченко під час трансляції поєдинку Ліги чемпіонів між Реалом і Челсі озвучив своє ставлення до рашистських загарбників.

"Вболіваємо за Україну! Допомагайте збройним силам, як тільки ви можете.

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Допомагайте волонтерству, допомагайте внутрішньо переміщеним особам, або ж біженцям, які виїхали за межі України. Обов'язково це варто робити. Лише коли ми будемо в єдності – ми зможемо цю шваль свинособачу здолати, знищити на корню", – сказав Кравченко, коментуючи чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Реалом та Челсі.

Нагадаємо, Реал у першому матчі на виїзді здолав Челсі з рахунком 3:1. Вдома мадридці до 80-ї хвилини "горіли" 0:3, однак зуміли відзначитись і перевести гру в овертайми. У додатковий час "вершкові" забили вдруге і пробились у півфінал турніру.

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