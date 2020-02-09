Шуст зізнався, чи планує займатися тренерською діяльністю після закінчення кар’єри

Екс-голкіпер збірної України Богдан Шуст, який нині захищає кольори першолігового Інгульця, розповів чим займатиметься, коли повісить бутси на цвях.

"Читаю я не дуже часто. Зазвичай на зборах, коли знаходжу вільний час. В домашніх умовах взагалі не вдається це робити. Люблю спокійно сісти і поринути у книгу години на 2-3. Коли приходжу додому, то дітки бігають і не можна сконцентруватися на читанні. Вони дуже активні і потребують постійної уваги. Хочеться більше часу приділяти дітям, адже вони так швидко ростуть. Книги ще встигну прочитати, а їхнє дитинство не повернеш.

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Я часто читаю автобіографії наставників. Чи планую стати головним тренером по закінченні ігрової кар'єри? Однозначно, ні. Це на 100%. Чому? Просто до цієї справи не лежить моя душа. Не хочеться і все. Максимум – тренером по роботі із воротарями. Мені більше до вподоби працювати із футболістами індивідуально", – сказав Шуст у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Богдан – вихованець львівського футболу. Після вдалої гри за Карпати у 2006 році перейшов у донецький Шахтар, звідки відправлявся в оренду в місцевий Металург, Зорю та Ілічівець. Окрім вищеназваних команд встиг постояти у рамці за Металіст, Волинь, Ворсклу та Інгулець. Окрім того, 33-річний голкіпер є володарем Кубка УЄФА (2009) та чвертьфіналістом чемпіонату світу у Німеччині (2006).

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