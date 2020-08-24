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Шуст встановив унікальне досягнення серед голкіперів УПЛ

12:38 - Читать на русском
Шуст встановив унікальне досягнення серед голкіперів УПЛ
Богдан Шуст / ФК Інгулець

Дебют Інгульця у найвищому дивізіоні чемпіонату України дозволив досвідченому воротарю встановити рекорд української першості.

42’ Денис Балан
 
Андрій Цуріков 33’
33’ Андрій Цуріков
42’ Денис Балан

У першому турі нового сезону УПЛ Інгулець розписав бойову нічию з СК Дніпро-1. Ворота команди з Петрового захищав 34-річний Богдан Шуст.

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Голкіпер став перший воротарем в історії українських чемпіонатів, якому вдалось пограти за 8 клубів елітного дивізіону – донецькі Шахтар та Металург, Зорю, Іллічівець, Металіст, Волинь та Ворсклу.

Цікаво, що по сім клубів у своїй кар'єрі мали кіпери Ігор Шуховцев та Ігор Бажан, які вже повісили бутси на цвях. А от наздогнати Шуста може новоспечений воротар СК Дніпро-1 Богдан Сарнавський – колектив Дмитра Михайленка став для нього вже шостим (після Арсенала, Шахтаря, Ворскли, Вереса та Львова).

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ

blog_ava
Баварія встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів
06:00
3293
Теги
Богдан Богдан Шуст Ігор Ігор Шуховцев Ігор Ігор Бажан Богдан Богдан Сарнавський Інгулець Інгулець СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Інгулець - СК Дніпро-1
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