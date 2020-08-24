Шуст встановив унікальне досягнення серед голкіперів УПЛ

У першому турі нового сезону УПЛ Інгулець розписав бойову нічию з СК Дніпро-1. Ворота команди з Петрового захищав 34-річний Богдан Шуст.

Інгулець – СК Дніпро-1: Лавриненко оцінив дебют своїх підопічних в УПЛ

Голкіпер став перший воротарем в історії українських чемпіонатів, якому вдалось пограти за 8 клубів елітного дивізіону – донецькі Шахтар та Металург, Зорю, Іллічівець, Металіст, Волинь та Ворсклу.

Цікаво, що по сім клубів у своїй кар'єрі мали кіпери Ігор Шуховцев та Ігор Бажан, які вже повісили бутси на цвях. А от наздогнати Шуста може новоспечений воротар СК Дніпро-1 Богдан Сарнавський – колектив Дмитра Михайленка став для нього вже шостим (після Арсенала, Шахтаря, Ворскли, Вереса та Львова).

Інгулець втримав нічию зі СК Дніпро-1 у дебютному матчі в УПЛ