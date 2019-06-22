Шуст стане граючим тренером Інгульця

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Шаран підтвердив трансфер Лучкевича в Олександрію – клуб хоче повернути ще й Бондаренка
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Динамо вимагало у Фенербахче 13 мільйонів євро за СупрягуУкраїна — 19:27 824
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Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986Овертайм — 17:45 5062
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Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літаІспанія — 13:55 4925
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Маліновський наблизився до Аталанти – Генк готовий знизити ціну на українцяІталія — 12:26 1720