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Шуст стане граючим тренером Інгульця

19:01 264 Читать на русском
Шуст стане граючим тренером Інгульця
Богдан Шуст / Фото ФК Ворскла

Воротар Богдан Шуст не обмежиться обов'язками гравця у своєму новому клубі.

Новачок представника Першої ліги отримає місце в тренерському штабі Сергія Лавриненка, інформує Footboom.

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Екс-голкіпер Ворскли замінить Олександра Антоненка, який до цього виконував функції тренера воротарів у клубі з Петрово. Контракт Шуста із сенсаційним фіналістом Кубка України 2018/19 розрахований на п'ять років.

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Нагадаємо, колишній голкіпер збірної України в попередньому сезоні УПЛ зіграв 22 матчі.

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