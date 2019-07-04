Шуст: Шовковський був і залишається номером один за всіма параметрами

Голкіпер Інгульця Богдан Шуст в інтерв'ю клубному ютуб-каналу розповів про початок футбольної кар'єри і подальші плани.

"Як тільки зрозумів, що мені найбільше не подобається бігати, відразу став на ворота. На тому і зупинився. У дитинстві особливо футболом не захоплювався.

Шуст стане граючим тренером Інгульця

Коли вже став займатися – почав дивитися матчі. Для мене був і залишається номером один Олександр Шовковський за всіма параметрами. В Європі подобався Шмейхель.

Футбол – невід'ємна частина мого життя. Тому і в подальшому моє життя буде пов'язане з футболо", – сказав Шуст.

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